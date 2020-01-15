شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ورحيل 5 مشاهير حصلوا على جائزة نوبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء 15 يناير ذكرى ميلاد ورحيل 5 من العلماء والمشاهير الحاصلين على جائزة نوبل فى مجالاتها المختلفة، وهم:"مارتن لوثر كينج، وأرتوري فيرتانن، ومارشال نيرنبرج، وشون ماكبرايد، ولارس أولف ناثان سود بريلوم".



مارتن لوثر كينج الابن

مارتن لوثر كينج

ولد مارتن لوثر كينج الابن فى مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1929، و كان زعيمًا أمريكيًّا من أصول إفريقية، وناشط سياسي إنساني، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصرى ضد السود، وفى عام 1964 حصل ط على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر الحاصلين عليها، وأسس زعامة المسيحية الجنوبية ، وهي حركة هدفت إلى الحصول على الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين في المساواة ، وراح ضحية قضيته، تم اغتياله فى 4 إبريل 1968.



أرتوري فيرتانن

أرتورى فيرتانن



ولد أرتورى إيلمارى فيرتانن فى هلسنكى فى 15 يناير 1895، ودرس فى مدرسة فيبورى الثانوى بروسيا، كما درس الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء فى جامعة هلسنكى.



ودرس علم الأحياء الدقيقة وعلم الأنزيمات بستكهولم، وفى عام 1931 عين أستاذ كيمياء حيوية فى المعهد الفنلندى للتكنولوجيا بهلسنكى ومن ثم فى جامعة هلسنكي.

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حصل أرتورى إيلمارى على جائزة نوبل فى الكيمياء سنة 1945 "لأبحاثه واختراعاته فى الكيمياء الزراعية والغذائية، خاصة طريقة حفظ العلف"، وأٌطلق اسمه على كويكب ليسمى "1449 فيرتانن" تكريمًا له، وتوفى أرتورى إيلمارى فى 11 نوفمبر 1973 عن عمر يناهز 78 عامًا.



لارس أولف ناثان سود بريلوم

لارس بريلوم

ولد لارس أولف ناثان سود بريلوم في 15 يناير 1866، هو رجل دين سويدى حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1930، وتوفى فى 12 يوليو 1931.



شون ماكبرايد

شون ماكبرايد

فى مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1988 توفى السياسى الأيرلندى شون ماكبرايد، المولود في 26 يناير 1904.



عمل ماكبرايد كرئيس المكتب الدولى للسلام في جنيف ولجنة نامبيا التابعة للأمم المتحدة، ترأس منظمة العفو الدولية، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.



مارشال وارن نيرنبرج

مارشال وارن نيرنبرج



ولد عالم الكيمياء الحيوية والوراثة الأمريكي مارشال وارن نيرنبرج، فى 10 أبريل 1927، حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1968 مشاركة مع الأمريكيين روبرت هولي وهار غوبند خورانا وذلك لأبحاثهم التي ألقت الضوء على المكونات الوراثية المسؤولة عن تنظيم عملية تخليق البروتينات في نواة الخلية، وتوفى فى مثل هذا اليوم 15 يناير 2010.