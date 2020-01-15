شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى إيطالى لإدارة المخلفات فى 4 محافظات بإجمالى 77,9 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بيرند دونزلاف رئيس قسم سياسات التعاون مع الشرق الأوسط بوزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، لبحث موقف التعاون المصرى الألمانى فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان أصدرته وزارة البيئة، اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع الجانب الألمانى من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والذى يبلغ التكلفة التقديرية له حوالى 77,9 مليون يورو فى أربعة محافظات وهى (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط) لتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية بها ورفع كفاءتها ، ويقوم بتقديم الدعم الفنى لتلك المحافظات وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة، إلى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كافة فئات المجتمع، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة الوزارة فى تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ اجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة.

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من جانبه، أشاد الجانب الألماني بتنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط) بالتعاون مع مصر، وتطلعهم لاستكمال التعاون خلال المرحلة الثانية من البرنامج، والاستثمار فى مجال المخلفات.

كما عرض الجانب الألماني توطيد التعاون مع مصر فيما يخص اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي باعتبار مصر الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف للاتفاقية واشراك الصين باعتبارها الرئيس القادم في نهاية عام 2020 لتشكيل تعاون ثلاثي يدعم مسار الاتفاقية ومستقبل التنوع البيولوجي، و التعاون المشترك في مجال القوائم الخضراء للمناطق المحمية، والاستفادة من الريادة المصرية في مجال المحميات الطبيعية.