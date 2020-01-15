شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب إماراتى بعد افتتاح السيسى لقاعدة برنيس العسكرية: عمار يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الكاتب والمدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، سعادته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاعدة برنيس العسكرية بحضور الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واستعان "بهزاد" على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، بفيديوهات للحظة افتتاح الرئيس السيسى للقاعدة العسكرية الجديدة ورفع العلم المصرى عليها، وعبر المدون الإماراتى عن افتخار العرب ومشاركتها لمصر فى هذه اللحظات.



تغريدة ابراهيم بهزاد على تويتر

وغرد الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد، قائلا "نشارك أشقائنا الكرام في مصر احساسهم بالفخر بكل هذه الإنجازات.. تحيا مصر.. وعمار يا مصر والمستقبل أفضل بإذن الله، وبكل فخر نتابع حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية في مصر أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر .. حفظ الله المحروسة أرض الكنانة و أدام عليها الأمن و الأمان عليها"، وتابع: "مصر القوية الدرع الحصين للأمة العربية وصمام أمان المنطقة فخر لنا جميعا".

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ورفع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى، على قاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، إيذانا بافتتاحها.



بهزاد يفتخر بقاعدة برنيس العسكرية

وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التى أنشأت ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث اهتم بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة، وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات، وحيث يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء.

وقاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التى أنشأت ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث اهتم بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة، وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات، وحيث يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء.