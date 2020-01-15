شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "السيسى ابن مصر" يتصدر تويتر بعد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية كأكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر، تصدر هاشتاج "السيسى ابن مصر" قائمة الأكثر تداولا على تويتر عقب افتتاح القاعدة برنيس، اليوم الأربعاء، حيث تعد قاعدة برنيس العسكرية أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتى ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر والمنطقة العربية.



تصدر هاشتاج السيسى ابن مصر تريند تويتر



هاشتاج السيسى ابن مصر

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هاشتاج "السيسى ابن مصر"، بالإشادة بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولاسيما النشاط المستمر لتطوير القوات المسلحة وزيادة قواعده ومنشآته العسكرية، فقال مغرد: "من كان مع الله فلا احد يقدر عليه" وآخر "متخفوش على مصر طول ما فيها مخلصين زي رئيسنا #السيسي_ابن_مصر"، وتغريدة أخرى: "محدش هيقدر يقرب لمصر طول ما فيها رئيس مخلص زيك"، ومغرد آخر داعيا للسيسى "ربنا يوفقك ويحميك ويبارك فيك وينصرك على من يعاديك.. أنت رئيس مصر العظيم وانجازاتك العظيمة لمصر نفتخر جميعا بها ربنا يرعاك ويسدد خطاك".

Advertisements



هاشتاج السيسى ابن مصر

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر، وعرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة، فيلما تسجيليا عن قاعدة برنيس العسكرية، والذى يتحدث عن الاستعدادات المكثفة للقوات المسلحة المصرية على كافة الأصعدة، لردع أى عدوان يهدد أمن مصر وشعبها العظيم، وأهمية قاعدة برنيس العسكرية ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى من ناحية البحر الأحمر، فى إطار الارتقاء بأعلى معدلات التسليح، والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية، ويعرض أيضا الفيلم التسجيلى كافة المعلومات المتعلقة بالقاعدة العسكرية الجديدة.



تصدر هاشتاج السيسى ابن مصر

وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتى ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات، وحيث يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء.وشهد الرئيس السيسى برفقة الشيخ محمد بن زايد، عروضا جوية شاركت فيها مختلف الطائرات الجوية المملوكة للقوات المسلحة، وفيما حرص ولى عهد أبو ظبى على التقاط بعض الصور الخاصة بالعرض الجوى المميز بعد أن وخلال العرض، رسمت طائرات الميج 29 والرافال وإف 16، العلم المصرى فى السماء، حيث قام الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بإخراج هاتفه الخاص والتقاط صور لتلك اللحظة.