شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توقع أول عقد تصالح فى مخالفات البناء بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توقيع أول عقد للتصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة فى القانون، وأشار إلى أن المخالفة المتصالح عليها تقع فى العقار رقم 8 م بقطاع حدائق الاهرام بحى الهرم وخاصه بالمواطن عماد نصحى عابد حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 370 ألف جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم ادراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

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وأكد محافظ الجيزة أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بالتقدم فى إنهاء غجراءات التصالح واثبات الجدية وخاصة فى ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها بالإضافة إلى تحسين خدمات فى تلك المناطق بشكل عام.