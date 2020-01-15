شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 512 ألف طالبا بالصف لثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة الثانية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الأربعاء طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى 587 ألف و108 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوى.

وجاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثانى الثانوى فى (22) سؤالاً مقسمة إلي (20) سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، و(سؤالين) من نوعية "الأسئلة المقالية"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثانى الثانوى 2019/2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 512 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

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وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 فى الفترة الصباحية.