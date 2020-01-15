في مستوى الطالب المذاكر.. كيف رأى طلاب ثانية ثانوي امتحان الألماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

انتهى منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي، من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الماني - فرنساوي - إيطالي) بإجمالي 587 ألف و108 طالب وطالبة.

تباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان اللغة الألمانية، حيث يرى البعض أنه في مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب أحمد محمود، إن "امتحان الألماني كان سهل على الطالب إللى مذاكر، وصعب شوية للطالب العادي اللي مش مذاكر".

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يقاطع زميله أحمد حسن، "النموذج التاني اللي بينتهي بكود رقم 10 أصعب شوية، ولكن الامتحان الكود رقم 47 سهل".

ويضيف الطالب أن "الامتحان في المجمل كان متوسط، الطالب اللي مذاكر هيجيب درجات والطلاب اللي مش مذاكر هينجح"، متابعا :"أحسن من الامتحانات اللي فاتت".

وتضمن امتحان اللغة الألمانية، 20 سؤالا، بينهم 17 سؤالا بنظام اختار، وسؤالين مقاليين عبارة عن أكتب ‘يميل إلى صديقك، والثاني أسئلة وتحتاج إلى ‘جابات.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في 11 يناير الجاري، حيث أدي الطلاب حتى الآن 4 امتحانات في 4 مواد مختلفة (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - احياء لطلاب الشعبة العلمية، وفلسفة لطلاب الشعبة الأدبية- اللغة الأجنبية الثانية).