الشيخ الطبلاوي عن شائعة وفاته: "أنا بخير وأقضي بعض الأيام مع عائلتي بالمنوفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استنكر الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر، حول وفاته.

وقال نقيب القراء في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، :" أنا بفضل الله بصحة جيدة، وما يثار بين الحين والآخر حول وفاتي هي شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ويرددها بعض الناس سامحهم الله".

وأضاف الشيخ محمد محمود الطبلاوي ": أنا حاليا بمحافظة المنوفية، أقضي بعض الأيام مع عائلتي هنا، وبفضل الله أنا بصحة جيدة".

وكان الشيخ الطبلاوي تعرض لوعكة صحية منذ عشرة أيام، ونقل على إثرها لأحد المستشفيات، وخرج بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

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وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في الـ14 من نوفمبر عام 1934 بقرية صفط جدام بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، أخبارا حول وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، بعد إصابته بوعكة صحية.

ومن جانبه، دعا الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إلى تحري الدقة في الأخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، الأربعاء: "لا أدري ما سبب ترديد تلك الشائعات في هذا التوقيت بالذات؟، ولماذا لا يتحقق المروجون لها من صحة أخبارهم؟ وأقول لهم: اتقوا الله".