ننشر أسماء المقبولين بوظائف "call center" بوزارة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت وزارة الإنتاج الحربي أسماء المقبولين للعمل بوظيفة كول سنتر ومكاتب خدمة العملاء بالشركات. كانت الوزارة قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موعد اختبار المقبولين لوظيفة "call center" وعددهم 1725، خلال أيام 5 و6 و7 نوفمبر، في تمام الساعة 9 صباحًا في قطاع التدريب بالسلام. وينشر الخليج 365 الأسماء النهائية لمن تم اختارهم في المسابقة تمهيدا لاستلام العمل.​

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