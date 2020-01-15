"ميج ورافال" تقدمان محاكاة بقاعدة "برنيس" لتزويد الطائرات بالوقود في الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عروضا لمهام القوات الجوية بقاعدة برنيس العسكرية، صباح الأربعاء.
وقدمت طائرات الميج والرافال، نموذج محاكاة لأعمال التموين في الجو باستخدام مستودعات الوقود للتزود بالوقوط طبقا للمسموحات الفنية على ارتفاعات منخفضة، وتم التنفيذ الفعلي لأعمال تزويد الطائرات بالوقود.
وشارك في العرض الجوي طائرات " إف 16 ويوشن76 والأباتشي وشينوك وكاموف، وka التي تعد إنتاجا مصريا صينيا مشتركا، وطراز ميج 29 ورافال".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى مقر قاعدة برنيس الجنوبية، والتي تُعد أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر.
ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.
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