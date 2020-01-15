ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إحدى السيدات، لقيامها بمزاولة نشاط احتيالي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين "صياد -مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية" بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله من قِبل إحدى السيدات، بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأجنبية دون الوفاء بذلك.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الواقعة "إحدى السيدات – مقيمة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، مطلوب التنفيذ عليها في قضية تبديد" حيث قامت المذكورة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج ببعض الدول الأجنبية بقصد الاستيلاء على أموالهم، والاستيلاء على مبلغ (80) ألف جنيه من الشاكي تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (أحد الأشخاص -يعمل بشركة سياحة، ولا تعلم باقي بياناته- جاري تحديده وضبطه".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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