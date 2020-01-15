بها حيوان نادر وطائر محنط.. "الداخلية" تداهم مزرعة غير مرخصة بأجا- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن ضباط إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية؛ من ضبط مزرعة تحوي عدد كبير من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض بدون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا التي تتعلق بحماية البيئة، ولاسيما القضايا التى تتعلق بحيازة والإتجار في الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، فقد قامت إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مكبرة استهدفت مركزي "أجا/ ميت غمر".

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وأسفرت الجهود عن ضبط مزرعة خاصة بتربية الحيوانات والزواحف – بدون تصريح - كائنة بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية وضبط بداخلها على65 طائر وحيوان برى نادر ومهدد بالانقراض،و25 طائر وحيوان محنط، وعدد كبيرة من الزواحف.

كما تم ضبط 3 قضايا متنوعة و12 قضية نفايات خطيرة عبارة عن مخلفات "طبية، إلكترونية، بترولية عبارة عن جراكن زيت بنزين بلغت (156) طن، يتم تداولها داخل السوق السوداء".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.