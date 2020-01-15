"الداخلية": ضبط 4 طلاب سرقوا "شبكة الواي فاي" بإحدى المدارس بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على 4 طلاب، وسائق مركبة "توك توك"، لقيامهم بسرقة أجهزة خاصة بإحدى المدارس بشربين.

كان مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من (مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز) باكتشافه سرقة (عدد 8 أجهزة خاصة بتقوية شبكة الواي فاي بالمدرسة" أكسس بوينت") من داخل (8 فصول بالمدرسة) وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4 طلاب بالمدرسة المُشار إليها، مُقيمين بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لرغبتهم في عدم آداء الامتحانات باستخدام التابلت، وقرروا بقيامهم بتاريخ الواقعة بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع (سائق مركبة "توك توك"، مُقيم بدائرة المركز) وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته باعترافات المتهمين المضبوطين، أقر بها واعترف باشتراكه معهم في ارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك" قيادته.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات ومركبة "التوك توك" المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.