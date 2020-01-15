"العشاء الأخير".. الزوجة قدمت زوجها للعشيق فذبحه ورمى جثته في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بحي شبرا الخيمة، وتبين أن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الحادث.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة "سائق توك توك-مُقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم" بناحية عزبة النحاس بمنطقة بهتيم بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها "بطاقة تحقيق شخصيته- مبلغ مالي- مفاتيح"، وما قررته "زوجته -ربة منزل، مُقيمة بذات العنوان" بخروج زوجها للعمل على مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "مالك مخبز- بمنطقة الوحدة العربية بدائرة القسم".

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع التخلص من المجني عليه، بالاتفاق مع زوجته نظراً لوجود خلافات بينهما، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وأضاف المتهم بقيامه باستدراج المجني عليه بزعم تناول العشاء سوياً، وتوجها لمكان العثور على الجثة، وعقب وصولهما قام بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً ما به من إصابات أودت بحياته، وعقب ذلك قام بقيادة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه وإخفائه بأحد الشوارع الجانبية بالقرب من مكان الحادث، والتخلص من السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائها بأحد المصارف، ثم قام بالتوجه لمحل إقامة المتهمة الثانية "زوجة المجني عليه"، وسلمها الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لإخفائه خشية افتضاح أمرهما.

باستهداف زوجة المجني عليه أمكن ضبطها، وبمواجهتها بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرت بها، واعترفت بسابقة اتفاقهما على قتل زوجها "المجني عليه"، وتم بإرشادهما ضبط "التوك التوك، والهاتف، الخاصين بالمجني عليه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.