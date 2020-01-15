الشرطة تنقذ طفلاً اُحتجز داخل غرفته في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية في إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل غرفته بمسكنه في منطقة الشروق. تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باحتجاز طفل داخل غرفته بمسكن عائلته الكائن بدائرة قسم شرطه الشروق، ويتعذر خروجه لصغر سنه. على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين احتجاز (طفل – 3 سنوات) بداخل غرفته، وتم التقابل مع والد الطفل، وتمكنت القوات من فتح باب الغرفة باستخدام معدات الإنقاذ واستخراج الطفل من الداخل بحالة صحية جيدة. ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة التعامل مع البلاغ.

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