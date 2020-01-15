"الداخلية": ضبط 3 عاطلين وراء سرقة أدوية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخرين بالاستيلاء على سيارة أدوية من قائدها بالإكراه.

كان مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من ("سائق" بشركة أدوية كائن مقرها بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، بأنه أثناء قيادته سيارة نقل "ملك الشركة عمله مُحملة بأدوية" بالطريق الأوسط بدائرة المركز، استوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون إحدى السيارات، وقاموا بالاستيلاء منه على السيارة قيادته كرهاً عنه وفروا بها هاربين.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة عاطلين "لهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال قيادته سيارة ملاكي "ملك والده" بالمنطقة محل إقامته، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها "بدون حمولتها" بالمنطقة المتاخمة لظهير الطريق الصحراوي الغربي بين حدود محافظتي "قنا وسوهاج".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والمسروقات .