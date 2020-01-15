مصر | ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة "مُحدثة الصوت" في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة "مُحدثة الصوت" في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة مُحدثة الصوت النارية والإتجار فيها بالبحيرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبجيرة بإدارة ورشة لتعديل واصلاح أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني- الأمن العام– والأمن المركزي، ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه، وبتفتيش مسكنه والورشة الخاصة به تم ضبط الآتى: "عدد 3 طبنجة صوت معدة للتعديل، و3 خزينة طبنجة، وكذلك العديد من أجزاء الأسلحة النارية، والأدوات والعدد المستخدمة في عملية تصنيع الأسلحة النارية".



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة مُحدثة الصوت لأسلحة نارية، كما اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

