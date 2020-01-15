مصر | "كيدهن عظيم".. سيدة تستعين بصاحب مخبز لقتل زوجها في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيدهن عظيم".. سيدة تستعين بصاحب مخبز لقتل زوجها في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بمنطقة بهتيم، وتحديد وضبط مرتكبي الحادث.

وتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سائق "توك توك"، مُقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم بناحية عزبة النحاس بمنطقة بهتيم بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها: بطاقة تحقيق شخصيته، مبلغ مالي، ومفاتيح، وما قررته زوجته "ربة منزل"، مُقيمة بذات العنوان، بخروج زوجها للعمل على مركبة "توكتوك" قيادته وعدم عودته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مخبز، مقيم بمنطقة الوحدة العربية بدائرة القسم.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع التخلص من المجني عليه، بالاتفاق مع زوجته نظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وأضاف المتهم بقيامه باستدراج المجني عليه بزعم تناول العشاء سويًا، وتوجها لمكان العثور على الجثة، وعقب وصولهما قام بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما به من إصابات أودت بحياته.