مصر | المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهمين "علاء الدين، وحسن طه"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو "رخصة قيادة درجة أولى منسوب صدورها لوحدة مرور القطامية"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق الأول مع الثاني على اصطناعها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها، فقام الثاني باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، ودونها بتوقيعات مزورة للمسئولين بتلك الجهة، فتمت الحريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وكما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة تقليد إحدى العلامات الخاصة بالجهات الحكومية والمنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.