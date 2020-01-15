مصر | بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على كشف بأسماء متهمي السويس المعروضين اليوم لتجديد حبسهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وهي قضية منسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" شمل الكشف 253 متهمًا.

ويواجه المتهمون، في القضية عدة اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

