مصر | ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مزرعة تحوي عددًا كبيرًا من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض بدون تصريح في الدقهلية.
أولًا: مزرعة خاصة بتربية الحيوانات والزواحف – بدون تصريح - كائنة بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية وضبط بداخلها الآتي:
65 طائرا وحيوانا بريا نادرا ومهددا بالانقراض.
25 طائرا وحيوانا محنطا.
عدد كبيرة من الزواحف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واستهدفت إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في حملة مكبرة، مركزي "أج ميت غمر" أسفرت عن ضبط الآتي:
أولًا: مزرعة خاصة بتربية الحيوانات والزواحف – بدون تصريح - كائنة بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية وضبط بداخلها الآتي:
65 طائرا وحيوانا بريا نادرا ومهددا بالانقراض.
25 طائرا وحيوانا محنطا.
عدد كبيرة من الزواحف.
ثانيًا: ضبط 3 قضايا متنوعة، وكذا ضبط 12 قضية نفايات خطيرة عبارة عن مخلفات "طبية، إلكترونية، بترولية عبارة عن جراكن زيت بنزين بلغت 156 طن يتم تداولها داخل السوق السوداء".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.