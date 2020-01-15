مصر | ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مزرعة تحوي عددًا كبيرًا من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض بدون تصريح في الدقهلية.

واستهدفت إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في حملة مكبرة، مركزي "أج ميت غمر" أسفرت عن ضبط الآتي: