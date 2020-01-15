مصر | صاحب محل يفقد عينه دفاعا عن "لقمة عيشه" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صاحب محل يفقد عينه دفاعا عن "لقمة عيشه" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم 3 عاطلين أثناء محاولة سرقتهم لمحل في المرج بالقاهرة، على إطلاق النار على صاحبه لمقاومته لهم.

وتقدم صاحب المحل، ببلاغ إلى قسم شرطة المرج، بقيام 3 أشخاص بإطلاق النار عليه لأنه منعهم من سرقة المحل، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه "عبدالله"، 18 عاما، داخل محل "سوبر ماركت، حضر 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض وحاولوا سرقة المحل.

ويقول صاحب المحل، انه عقب منعهم، تعدى عليه أحدهم بالسلاح الأبيض، فخرج إلى الشارع يستغيث بالمارة، فأطلق أحدهم النار على عينه ليسقط بعدها غارقًا في دمائه بالشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.