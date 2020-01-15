مصر | "تصل للإعدام".. تعرف على عقوبة الشهادة الزور في القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تصل للإعدام".. تعرف على عقوبة الشهادة الزور في القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحدد قانون العقوبات المصري في مواده من 294 حتى الـ301، عقوبة جريمة شهادة الزو، إذ تستعرض «الخليج 365» تلك المواد وهي كالتالي:
-نصت المادة 294 على، أن يعاقب كل من شهد زورًا لمتهم في جناية أو عليه بالحبس.
-نصت المادة 295 على، إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
-نصت المادة 296 على كل من شهد زورًا على متهمًا بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
-ذكرت المادة 297 بخصوص القانون المدني، أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وجاء في المادة 298، إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي، أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور، إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وجاء في المادة 301، أن من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.