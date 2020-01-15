مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في وسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في وسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم كبابجي في منطقة وسط البلد دون إصابات

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في منطقة وسط البلد، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.