مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.