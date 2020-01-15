مصر | بسبب زيادة الأحمال.. زحام مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب زيادة الأحمال.. زحام مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الاربعاء، أعلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، بسبب زيادة الأحمال، ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية وصولا إلى منطقة الدقي، وانتقلت أوناش المرور ورجال المرور لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في شارع البطل أحمد عبد العزيز، بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة حركة السير بالطرق.