أخبار مصر | محافظ الجيزة يوقع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوقع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، لافتًا إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ودعا راشد، المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء التقدم في إنهاء إجراءات التصالح واثبات الجدية، خاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.