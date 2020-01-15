أخبار مصر | محافظ الجيزة يوقع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوقع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال راشد، إن المخالفة المتصالح عليها تقع في العقار رقم 8 م، بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، خاصة بالمواطن عماد نصحى عابد، حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وشدد المحافظ، على أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته، وتم السير في إجراءات التصالح، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 370 ألف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، توقيع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، لالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون.

وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، لافتًا إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ودعا راشد، المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء التقدم في إنهاء إجراءات التصالح واثبات الجدية، خاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.

