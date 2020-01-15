أخبار مصر | الأوقاف تطلق 4 قوافل دعوية تحت عنوان "الآداب العامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تطلق 4 قوافل دعوية تحت عنوان "الآداب العامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف 4 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا، والبحيرة، والبحر الأحمر)، الجمعة المقبلة تحت عنوان: "الآداب العامة وأثرها في رقي الأمة".

القافلة الأولي: إلى محافظة المنيا (العدوة).

ويشارك في القافلة الأولي كل من الشيخ السيد أمين العشري، الشيخ قاسم أحمد محمد خشبة الشيخ مروان حسين محمد الشيخ نادي عبد الحميد يس خطيري، الشيخ عمرو محمد محمد عبد الغفار، الشيخ سعد أحمد سعد، الشيخ حميده حسني عبد الجواد، الشيخ محمد شعبان إبراهيم، الشيخ محمد خميس السيد، الشيخ عاشور محمد يحيي

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القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ويشارك فيها كل من: الشيخ عبد الله عبد المجيد كراوية، الشيخ محمود شعبان عبده، الشيخ عمرو محمد مرزوق، الشيخ عطية صبري غلاب، الشيخ علي محمد مصطفى ناصر.

القافلة الثالثة: إلى محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء، بمنطقة حلايب، ويشارك فيها كل من: الشيخ السيد محمد محمد عبد الباري، الشيخ عبد العاطي أحمد طه بغدادي، الشيخ رجب يوسف احمد إبراهيم، الشيخ عبد الرحمن سالم خليفة، الشيخ جمال علي يوسف محمد.

القافلة الرابعة: إلى محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء بمنطقة (شلاتين وأبي رماد)، ويشارك فيها كل من: الشيخ سعيد حسين محمود أحمد، الشيخ محمد حسن محمد حسن، الشيخ طارق محمد درويش، الشيخ محمد محمود عبد اللطيف أحمد، الشيخ حمادة محمد الصغير إسماعيل.