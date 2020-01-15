أخبار مصر | استجواب وزيرة الصحة.. عضو بمجلس "الأطباء": توقعنا رد فعل البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب وزيرة الصحة.. عضو بمجلس "الأطباء": توقعنا رد فعل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، على ما حدث أمس الثلاثاء خلال استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحت قبة البرلمان، قائلًا إنه متوقعًا و"كنا نعلم ما سيحدث فالأمر مجرد استجواب شكلي ليس إلا".
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة للفجر، أن حال المستفيات العامة واحد ويجب أن تعترف وزارة الصحة بذلك حتى تبدأ في حل تلك الأزمة.
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة للفجر، أن حال المستفيات العامة واحد ويجب أن تعترف وزارة الصحة بذلك حتى تبدأ في حل تلك الأزمة.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أغلق باب المناقشة حول سحب الثقة من الوزيرة وذلك لعدم وجود عدد من مقدمي الطلب في الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه وإلا يعتبر تنازلًا منهم عن ذلك الطلب.