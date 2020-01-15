أخبار مصر | استجواب وزيرة الصحة.. عضو بمجلس "الأطباء": توقعنا رد فعل البرلمان

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة للفجر، أن حال المستفيات العامة واحد ويجب أن تعترف وزارة الصحة بذلك حتى تبدأ في حل تلك الأزمة.



يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أغلق باب المناقشة حول سحب الثقة من الوزيرة وذلك لعدم وجود عدد من مقدمي الطلب في الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه وإلا يعتبر تنازلًا منهم عن ذلك الطلب.

