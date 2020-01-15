أخبار مصر | أمهات مصر: امتحان الفرنساوي والإيطالي في مستوى الطالب المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: امتحان الفرنساوي والإيطالي في مستوى الطالب المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي في الثانوية الجديدة، جاء في مستوي الطالب المتوسط بأغلب المحافظات، بينما تباينت الآراء حول مستوي اللغة الألمانية فقط .

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط في أغلب المحافظات والإدارات التعليمية، ونفس الأمر في امتحان مادة اللغة الإيطالية جاء سهلا ولم يتلق اتحاد أمهات مصر إي شكاوي حول مستوي الامتحان.

وأشارت عبير إلي أنه تباينت الآراء بين الطلاب وأولياء الأمور حول مستوي امتحان اللغة الألمانية، حيث منهم من رأي أن الامتحان صعب للغاية، بينما رأي البعض الآخر أن الامتحان سهل جدا.