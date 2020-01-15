أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع "فايبر مصر" للشراكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع "فايبر مصر" للشراكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالمشروعات التنموية القومية، وكذلك تعزيز التحول الرقمي، ومنظومة النقل الذكي، وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "فايبر مصر"، في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وسد الفجوة الإستيرادية، وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

