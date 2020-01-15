أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع "فايبر مصر" للشراكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع "فايبر مصر" للشراكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "فايبر مصر"، في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وسد الفجوة الإستيرادية، وزيادة فرص الإستثمار في مصر.
وأضاف أنه اتفق على تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرا إلى توفير الجسور اللازمة لمشروع النقل الذكي، التي تصمم وتنتج بخبرات وأيدي مصرية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، مع إمكانية تدبير الكاميرات اللازمة لهذا المشروع من خلال شركة فايبر مصر، لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر، بهذا التعاون الجديد بين الطرفين، والذي يعد تتويجا للعلاقات المتميزة مع الهيئة العربية للتصنيع ويضاف إلى المجالات الأخرى التي تم فيها العمل المشترك وآخرها ما يتعلق بمشروع تطوير البنية التحتية لمدارس الجمهورية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة والاقتصاد الرقمي بالسوق المصري والإفريقي.
وأضاف مكي، أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة.