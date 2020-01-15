أخبار مصر

أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع "فايبر مصر" للشراكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع "فايبر مصر" للشراكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالمشروعات التنموية القومية، وكذلك تعزيز التحول الرقمي، ومنظومة النقل الذكي، وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "فايبر مصر"، في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وسد الفجوة الإستيرادية، وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

وأوضح التراس، أن مجالات التعاون مع شركة "فايبر مصر" تتضمن الشراكة والتعاون لتصميم وتنفيذ المشروعات القومية الكبري، منها مشروع منظومة النقل الذكي، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لوضع خطة متكاملة للتحول للاقتصاد الرقمي، وتحقيق الريادة في صناعة تكنولوجيا نظم النقل الجماعي الذكية، والمراقبة الإلكترونية بالطرق السريعة، وميكنة رسوم الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتطوير شبكة الطرق وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري.

وأضاف أنه اتفق على تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرا إلى توفير الجسور اللازمة لمشروع النقل الذكي، التي تصمم وتنتج بخبرات وأيدي مصرية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، مع إمكانية تدبير الكاميرات اللازمة لهذا المشروع من خلال شركة فايبر مصر، لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر، بهذا التعاون الجديد بين الطرفين، والذي يعد تتويجا للعلاقات المتميزة مع الهيئة العربية للتصنيع ويضاف إلى المجالات الأخرى التي تم فيها العمل المشترك وآخرها ما يتعلق بمشروع تطوير البنية التحتية لمدارس الجمهورية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة والاقتصاد الرقمي بالسوق المصري والإفريقي.

وأضاف مكي، أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا