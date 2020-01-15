أخبار مصر | "الرياضة" تنفذ برنامج إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تنفذ برنامج إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تنفيذ المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية "برنامج إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية " بمشاركة 90 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويحاضر في هذا البرنامج عدد من القامات العلمية والخبراء في مجال الإدارة المحلية والحياة النيابية، من أجل التعرف على ماهية الإدارة المحلية ماضيها ومستقبلها، طبيعة الحياة النيابية والتشريعية في مصر، المنتظر والمأمول في قانون الإدارة المحلية الجديد، وعدد من الموضوعات الأخرى، إضافة الى نقل خبرات تلك القامات إلى الشباب المشارك.

وتضم المنحة تضم برامج (قادة المستقبل، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى هذا البرنامج) ويستفيد منها هذا العام عدد 300 شاب وفتاه في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا من جميع محافظات مصر.

