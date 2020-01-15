أخبار مصر | 9 معلومات عن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 معلومات عن الحملة القومية ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير المقبل، حتى الأربعاء 19 من نفس الشهر.وفيما يلي تستعرض "الخليج 365"، أهم المعلومات عن الحملة:

1_ تطلق الحملة للأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر".

2_ تستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

3_ تبدأ الحملة 16 فبراير وتستمر لمدة أربعة ايام بالمجان.

4_ تستهدف الحملة 16.5 مليون طفل.

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5_ يتم تطعيم اطفال الريف في منازلهم.

6_ أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

7_ وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

8_ يشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.

9_ توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ 4 ايام.