أخبار مصر | 9 معلومات عن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 معلومات عن الحملة القومية ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يلي تستعرض "الخليج 365"، أهم المعلومات عن الحملة:
1_ تطلق الحملة للأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر".
2_ تستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.
3_ تبدأ الحملة 16 فبراير وتستمر لمدة أربعة ايام بالمجان.
4_ تستهدف الحملة 16.5 مليون طفل.
5_ يتم تطعيم اطفال الريف في منازلهم.
6_ أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.
7_ وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.
8_ يشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.
9_ توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ 4 ايام.