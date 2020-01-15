شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تطوير 3 مناطق عشوائية بمنحة 8 ملايين يورو من «الألمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من تطوير 3 مناطق عشوائية تتضمن منطقة عبدالمنعم رياض بشبرا الخيمة وعزبة علام بالخصوص وبحري السكة الحديد بقليوب بمنحة بلغت قيمتها 8 ملايين يورو من خلال برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية أحد مشروعات قطاع التنمية الحضرية التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتفويض من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

وعقد «الهجان» اجتماعًا مؤخرا مع مدير قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، برند دنزلاف، ومنال سريب متحدث الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية وأوڤى جيلين رئيس قسم التعاون التنموي وسيباستيان ڤيلدا سكرتير أول بالسفارة الألمانية بالقاهرة وفرانسوا منجيليه منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر لمناقشة سبل التعاون.

وتفقد المحافظ ووفد الوكالة عدد من المشروعات بمدينة قليوب وكانت البداية في مشروع مركز أمراض القلب بمدينة قليوب إذ يشتمل المشروع على دعم وتشغيل مركز صحى لأمراض القلب وتحسين قدرات ومهارات الأطباء ومقدمى الخدمة الأساسية بالإضافة إلى إقامة عدد من برامج التوعية الخاصة بأمراض القلب حيث تم إقامة 3 حوارات مجتمعية عن أهمية المشاركة المجتمعية وتنفيذ قوافل طبية للتوعية بأمراض القلب وتبلغ تكلفة المشروع 10 مليون جنيه.

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كما تفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بآل بيت النبى إذ يشتمل المشروع على تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بالمعدات الطبية وغير الطبية وتم افتتاح 3 مراكز تثقيف غذائى لصحة الأم والطفل كما تم اختيار وتدريب عدد 100 سيدة كرائدات صحيات لتنفيذ أنشطة المشروع وتبلغ تكلفة المشروع 8 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ والوفد المرافق مشروع تدريب وخلق فرص عمل للشباب والنساء وذك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية فتحى مطر اللو لتنمية المجتمع وتبلغ تكلفة المشروع 3 مليون حيث تم إقامة 2 مركز تشغيل بهم 15 ماكينة خياطة وتم عمل تدريب فنى وصناعى لعدد 70 شاب مستفيد وكذلك تدريب 50 مستفيد في كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى إجراء التدريب الصناعى والتقنى لعدد 150 مستفيد

وفى ختام الزيارة لمدينة قليوب، تفقد المحافظ مشروع تغطية ترعة صنافير ورصف وتبليط منطقة بحري السكة الحديد حيث شمل المشروع تغطية 190 متر وعرض 8 متر وإنشاء مكتبة وحديقة ألعاب أطفال وحمامات ورصف وتبليط الشوارع الداخلية بمنطقة بحري السكة الحديد بإجمالى 53 شارع بطول 6 متر وعرض متوسط 4.5متر بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وانتقل المحافظ والوفد إلى مدينة الخصوص لتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسى بمجمع مدارس الخصوص للتعليم الابتدائي حيث يشتمل المشروع على إنشاء 56 فصلًا ويشمل المكتبة والمعامل وغرف المدرسين وتجهيز المدرسة بالمعدات والأجهزة بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنيه.