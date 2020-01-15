شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن شروط وآخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخميس 16 يناير القادم أخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020 .

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وذكرت «القباج»، أن من أهم الشروط كانت للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان)، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنياً.

وأوضحت «القباج»، أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تتضمن عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء

وكانت مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية قد بدأت في تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 في 15 ديسمبر 2019، وذلك استعداداً لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس القادم.