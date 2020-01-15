شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الضرائب»: المصلحة تقدم جميع التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت بالاستعداد للموسم الضريبى للعام المالى المنتهى في 31/12/2019، والذى يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه ابتداءً من 1/1/2020 حتى 30/4/2020.

وأضاف «عبدالقادر»، في بيان، الأربعاء، أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكذلك كيفية ملء نماذج (41 ) والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها، ويقدم الإجابات على كل هذه الاستفسارات، وأيضاً الاستفسارات الخاصة بفئات الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن غير التجارية وكيفية تحصيلها والإقرار عنها.

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وأشار إلى أن مركز الإتصال المتكامل يقوم أيضاً باستقبال الاستفسارات عن القانون، واللائحة التنفيذية والتعليمات، والكتب الدورية، موضحاً أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر (16395 )، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected]، لمدة 16 ساعة يوميا / 6 أيام في الاسبوع، من خلال فريق عمل مسؤول ومدرب على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإقرارات ستكون خلال هذا الموسم كالآتى بالنسبة للإقرار الضريبى للشخص الطبيعى سواء كان مؤيداً بحسابات، أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه جوازياً على شبكة الإنترنت، أو يتم تقديمه من خلال الإقرار الورقى للأكواد (101،103،105 ).

ولفت إلى أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فهى ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى عبر الشبكة الإلكترونية، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وتتمثل هذه الإقرارات فيما يلى إقرار 102 خاص بالأشخاص الإعتبارية غير المؤيد بحسابات الذي يمارس أي نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى، وكذلك إقرار 104 خاص بالأشخاص الإعتبارية غير المؤيدة بحسابات الذي يمارس نشاط تجارى ممثل في سيارة سواء أجرة – نشاط سياحى، وايضا إقرار 106 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات الذي يمارس أي نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى، وإقرار 107 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات شركات البحث عن البترول والغاز، وإقرار 109 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط صناديق الاستثمار.