شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلق استخدام مبيد وتجمع عبواته من الأسواق: يتلف القمح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليق استخدام المبيد أرينا 7%، كإجراء احترازي بعد تسببه في تلف بعض المساحات المنزرعة بالقمح رغم إنه يستخدم لمكافحة الحشائش التي تصيب القمح، وجمع عبواته من الأسواق والتحفظ عليها بواسطة قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، مع تعليق استيراد كميات جديدة منه لحين اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

وأوضح تقرير رسمي، أصدرته لجنة المبيدات، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، أن تقارير تحليل المبيد التي تمت بمعرفة المعمل المركزي للمبيدات بمطابقة المبيد للمواصفات من الناحية الطبيعية والكيميائية، توضح أنه لم يتم اكتشاف متبقيات للمبيد في نباتات القمح أعلى من الحدود المسموح بها، حيث تم الكشف عن نسبة قليلة من مبيد Flurasulam (0.007 ملليجرام/ كجم) وهو أحد مكونات مبيد أرينا 7% OD، مشيرا إلى أنه لتفادي تكرار مثل هذه الظواهر فإن اللجنة بصدد اتخاذ قرار بمنع استخدام أي مبيد للحشائش بأكثر من معدل استخدام واحد.

وقال «عبدالمجيد»، إن تقرير المعمل المركزي لبحوث الحشائش أوضح أن السبب في سمية المبيد لنبات القمح يرجع إلى وجود أخطاء في التطبيق أو عدم مطابقته للمواصفات مع التوصية بإرساله إلى المعمل المركزي للمبيدات لتحليله، موضحا أن هذا المبيد موصى به من العام 2016/2017 وخلال فترة تجريبه بمحطات البحوث في السنوات الماضية لم يسجل أي أضرار على محصول القمح وحالياً يتم تقييم المركب مرة ثانية في محطات الجميزة والسرو ولم يسبب أي سمية لنبات القمح.

يأتي ذلك، بينما كشف الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، عددا من الحقائق المتعلقة بالرد على الشكاوى الواردة من بعض المزارعين بخصوص مبيد الحشائش ارينا 7% OD، موضحا أن هذه الردود تشمل 11 حقيقة وهي:

1. مبيد أرينا 7% OD عبارة عن مخلوط من Clodinafop-propargyl+ Florasulam وهو مبيد حشائش عريضة وضيقة الأوراق على القمح- رقم التسجيل 2706 (بتاريخ 20/8/2017) التركيز هو 5%+ 0.05%- الشركة المنتجة Gingado Nongguan Pesticide Co. (الصين) يصنف في منظمة الصحة العالمية تحت قسم U من حيث السمية (آمن نسبياً) وتقوم الشركة المحلية وتحمل اسم «ستاركيم لتصنيع الكيماويات»، وهو من المبيدات الموصى باستخدامها في حقول القمح ضد الحشائش النجيلية الحولية بمعدل 350 سم3 للفدان والحشائش الحولية عريضة الأوراق بمعدل 500 سم3 للفدان- فترة ما قبل الحصاد 100 يوم.

2. في 30/12/2019 تم إرسال خطاب إلى الدكتور عبده عبيد إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش باتخاذ اللازم والإفادة بتقرير فورى عن شكوى مقدمة إلى اللجنة بتاريخ 29/12/2019 من مواطنين بمحافظة المنوفية بخصوص التضرر من مبيدات الحشائش الخاصة بمحصول القمح (مبيد أرينا).

3. تم إرسال عينة من المبيد المشار إليه ومعه نبات القمح المعامل بهذا المبيد إلى المعمل المركزي للمبيدات في 31/12/2019 وذلك لتحليل عينة المبيد وعينات النبات لتحديد المتبقيات.

4. في 2/1/2020 تم إرسال تقرير علمي إلى الدكتور رجب عبسي المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة بما تم إنجازه في هذا الخصوص، وتقرير اللجنة المرسل من المعمل المركزي لبحوث الحشائش والذي أشار إلى حدوث أضرار وموت لنبات القمح بنسبة 40-50% في شكل بقع تنتشر خلال الحقول وأن المبيد له تأثير على الحشائش عريضة الأوراق.

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وأشار تقرير المعمل المركزي لبحوث الحشائش إلى أن السبب في سمية المبيد لنبات القمح ربما يرجع إلى وجود أخطاء في التطبيق أو عدم مطابقته للمواصفات مع التوصية بإرساله إلى المعمل المركزي للمبيدات لتحليله. وأشار التقرير إلى أن هذا المبيد موصى به من العام 2016/2017 وخلال فترة تجريبه بمحطات البحوث في السنوات الماضية لم يسجل أي أضرار على محصول القمح وحالياً يتم تقييم المركب مرة ثانية في محطات الجميزة والسرو ولم يسبب أي سمية لنبات القمح.

5. تم مخاطبة الشركة المستوردة للمبيد بخطاب اللجنة رقم 2984 بتاريخ 31/12/2019 لإيضاح الموقف تفصيلاً والإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الصدد.

6. ورد إلى اللجنة رد الشركة رقم 15 بتاريخ 1/1/2020 تفيد فيه بتعهد الشركة بتعويض أي متضرر من استخدام المركب مادياً وأن أي شكوى ترد إلى اللجنة بهذا الخصوص يتم إرسالها إلى الشركة لتعويض الشاكين كما تفيد الشركة أن هناك مساحات كبيرة تم تطبيق المبيد فيها دون أي آثار سلبية.

7. أرسلت الشركة إلى اللجنة عدد 117 عقد اتفاق بين رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية في الناحية والمزارع والشركة مع وضع المقابل النقدي وقدره 719868 جنيه مصري.

8. يتم إرسال كافة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة في هذا الخصوص إلى الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى وتعويض المزارع في حالة ثبوت تضرره من آثار المبيد.

9. قررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بجلستها رقم 1/2020 بتاريخ 6/1/2020 الآتي:

«تعليق استخدام المبيد وجمع عبواته من الأسواق والتحفظ عليها بواسطة قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، مع عدم السماح باستيراد كميات جديدة منه لحين اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً».

10. ورد إلينا بتاريخ 13/1/2020 تقرير عن تحليل مبيد أرينا 7% OD حيث أفاد المعمل المركزي للمبيدات بمطابقة المبيد للمواصفات من الناحية الطبيعية والكيميائية، كما أفاد المعمل المركزي للمبيدات أنه لم يتم اكتشاف متبقيات للمبيد في نباتات القمح أعلى من الحدود المسموح بها، حيث تم الكشف عن نسبة قليلة من مبيد Flurasulam (0.007 ملليجرام/ كجم) وهو أحد مكونات مبيد أرينا 7% OD.

11. لتفادي تكرار مثل هذه الظواهر فإن اللجنة بصدد اتخاذ قرار بمنع استخدام أي مبيد للحشائش بأكثر من معدل استخدام واحد.