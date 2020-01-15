أخبار مصر

السفارة العُمانية بالقاهرة تتلقى التعازي فى وفاة السلطان قابوس

0 نشر
جمعة حمد الله 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة العُمانية بالقاهرة تتلقى التعازي فى وفاة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سفارة عُمان بالقاهرة تتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

Advertisements

افتتحت سفارة سلطنة عُمان أبوابها في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، لتلقى التعازى في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

ويستمر تلقى التعازي في مقر سفارة السلطنة بالقاهرة في حى الزمالك حتى الواحدة ظهر اليوم.

كما تفتح السفارة أبوابها غداً الخميس أيضاً من 11 – 1 ظهراً، لتلقى التعازى في وفاة السلطان قابوس الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة العُمانية بالقاهرة تتلقى التعازي فى وفاة السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا