شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة العُمانية بالقاهرة تتلقى التعازي فى وفاة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سفارة عُمان بالقاهرة تتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

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افتتحت سفارة سلطنة عُمان أبوابها في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، لتلقى التعازى في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

ويستمر تلقى التعازي في مقر سفارة السلطنة بالقاهرة في حى الزمالك حتى الواحدة ظهر اليوم.

كما تفتح السفارة أبوابها غداً الخميس أيضاً من 11 – 1 ظهراً، لتلقى التعازى في وفاة السلطان قابوس الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضية.