شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح وحدات بالعاصمة الإدارية ضمن «مبادرة البنك المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحفية، إن هذا الطرح يأتى في ضوء قيام البنك المركزى بالإعلان عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عاما بنسبة فائدة 10 %، بقيمة 50 مليار جنيه، وطبقا للشروط التالية: ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 م2 كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه، بجانب عدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى قيام العميل بسداد 20 % مقدما لضمان الجدية.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه سيتم الإعلان عن الطرح قريبًا من خلال الصحف الرسمية، والموقع الإلكترونى للهيئة.