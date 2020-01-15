شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرفع علم القوات المسلحة على قاعدة «برنيس» العسكرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، علم القوات المسلحة المصرية على قاعدة «برنيس» العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية على البحر الأحمر إيذانا بافتتاحها.

كما تزامن في نفس التوقيت رفع علم القوات المسلحة على المكون البحري من قاعدة برنيس العسكرية.

حضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما حضر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلا عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن قاعدة برنيس العسكرية؛ أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

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جاء الفيلم التسجيلي بعنوان «القوة والسلاح»، وهو من إعداد إدارة الشؤون المعنوية.

تناول الفليم عرضا لجهود القوات المسلحة، وما تقدمه في العديد من الجهود، وكذلك تفاصيل عن قاعدة برنيس العسكرية، حيث تبلغ مساحة القاعدة 150ألف فدان.

تضمن الفيلم مشاهد استعراض مراحل إنشاء القاعدة والانتهاء منها والتفاخر بما وصلت إليه القوات المسلحة أفضل جيوش العالم.

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم، قاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وخلال الافتتاح يشهد الرئيس السيسي، المرحلة الختامية للمناورة قادر «۲۰۲۰».

بحضور وزير الخارجية السعودي خالد بن سلمان ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.