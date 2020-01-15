شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 900 طن مخلفات في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة الخانكة بالقليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتراكمات ونواتج الترع والمصارف تم خلالها رفع 900 طن من تلك المخلفات.

وقال العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه تم رفع تراكمات القمامة بشارع المصانع بالعكرشة بقرية وأبوزعبل، وتقدر بحوالي ٩٠٠ طن، ذلك بمساهمة رجال الأعمال في هذه الحملة، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة بجميع القرى لحين الانتهاء من رفع جميع التراكمات بنطاق المركز والمدينة.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عبر عن عدم رضائه عن وضع النظافة بالمحافظة، وتراكمات القمامة ببعض المناطق، مطالبا رؤساء المدن بإنهاء تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن نظافة الشوارع خط أحمر، وأنه لن يسمح أبدا بأي تراكمات أو إهمال.