شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والتنمية المحلية يتابعان خطوات رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعاً مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة النقل، لمتابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، خاصة بعد أن تولت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسؤولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات، والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

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واستعرض الوزيران أهم مشروعات الطرق داخل المحافظات وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل والتنمية المحلية ومشاركة مسؤولي المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق بالمحافظات لإجراء معاينات فورية وعاجلة على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق عدد من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى (القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا) ووضع مخطط لصيانة ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية للمحافظات يتم عرضه على وزيري النقل والتنمية المحلية الأسبوع القادم.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم كافة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تقديم تقارير فنية دورية عن تلك المعدلات، مشيراً إلى أهمية اعطاء اولوية لطرق المحافظات التي ترتبط وتتكامل مع شبكة الطرق السريعة والرئيسية التابعة لهيئة الطرق والكباري

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أهمية التعاون مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار شعراوي إلى أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتباراً من العام المالي الحالي.