شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال تطوير المنشآت الطبية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال تطوير عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأشار «بشارة» إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا التأمين الصحي الشامل بأنه «أعظم مشروع صحي في تاريخ مصر».

وأكد المحافظ أنه جارى العمل في 1077 نقطة للرقمنة تم الانتهاء من 80٪ من توصيل شبكات الاتصالات، وبمجرد بداية العمل بمنظومة التأمين الصحى سيتم ربطها بشبكات الاتصالات من خلال منظومة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات واضحة للمحافظة.

Advertisements

ولفت إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل الموظفين للتسجيل في منظومة التأمين الصحى تيسيرا على المواطنين، كما سيتوفر سيارات متحركة تتوجه لمراكز وقرى المحافظة لاستخراج الكارت الصحى للمواطنين.

وذكر المحافظ أن منظومة التأمين الصحى الشامل تنقسم بين هيئة الرعاية الصحية وهى تؤول إلى وزارة الصحة، وهيئة التمويل تؤول لوزارة المالية، وهيئة الرقابة والاعتماد تؤول لرئاسة الجمهورية، مضيفا أن خدمات التأمين الصحى الشامل تقدم من خلال 12 مستشفى و53 مركزًا ووحدة طب أسرة تغطى الإسماعيلية بالكامل.

وأوضح أن الإسماعيلية بدأت مرحلة التسجيل من خلال 22 نقطة، وبعد تقديم الأوراق يتم الفحص الطبي للمواطن لاكتمال الملف، مطالبا أهالى الإسماعيلية بضرورة التوجه لنقاط التسجيل لاستخراج الكارت الصحي، مؤكدا أنه تم تقسيم تطوير أماكن تقديم الخدمة على مرحلتين للتطوير تضم المرحلة الأولى تطوير 37 منشأة صحية تم الانتهاء منها بشكل كامل، وجار استكمال تطوير 16 منشأة طبية أخرى خلال المرحلة الثانية وسيتم الانتهاء خلال أبريل المقبل، ومن المقرر استكمال أعمال التطوير والتجهيز لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة خلال عام ونصف.

ولفت «بشارة» إلى أنه «سيتم فتح باب التدريب لأطباء الإسماعيلية على طب الأسرة من خلال التعاون مع جامعة هارفارد خاصة أن قوة المحافظة من أطباء طب الأسرة 13 طبيبًا فقط ونسعى لزياده أعدادهم لخدمة المنظومة»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة بالإسماعيلية تضم 12 مستشفى منها مستشفى أبوخليفة للطوارئ ومستشفى الرمد متخصص في جراحات الرمد ويحل مكان مستشفى الصدر ومجمع التأمين الصحى الذي سيتحول إلى مستشفى علاج طبيعى ومستشفى جراحات الكلى داخل المستشفى العام ومستشفى الأورام ومستشفى أبوصوير ومستشفى الإسماعيلية العام وسيتم ربط الوحدات والمراكز بمستشفيات المنظومة.

ورصدت «المصري اليوم» أعمال التجديد والإحلال بمستشفى فايد المركزى تحت إشراف د على حمودة، مدير المستشفى، والذي أكد أن العمل لم يؤثر على الإقبال ومعدلاته بالمستشفى، حيث تتم أعمال التجديد بالملحق القديم.

أعمال تطوير وتجديد المنشآت الطبية استعدادا للتامين الصحى الشامل في الإسماعلية