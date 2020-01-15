شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول قسم لجراحة المخ والأعصاب داخل مستشفى مغاغة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناجح حمدي طه، مدير مستشفى مغاغة العام، التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تشغيل أول قسم لجراحة المخ والأعصاب بمستشفيات شمال المنيا داخل مستشفى مغاغة العام، بطاقة 8 أسرّة داخل 4 غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة بقيمة تتجاوز مليون جنيه.

وقال «ناجح» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم التعاقد مع أطباء متخصصين في جراحه المخ والأعصاب من أساتذة الجامعات والخبراء والمشهود لهم بالكفاءة، مشيرًا إلى أن فريق من مديرية الصحة بالمحافظة يترأسه مدير المديرية سيقوم بافتتاح القسم، الخميس المقبل، بحضور قيادات شعبية وسياسية وتنفيذية.