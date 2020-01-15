شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد من قاعدة برنيس: نشارك شعب مصر إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في تغريدة عبر «تويتر»: «وصلت بحمدالله إلى محافظة البحر الأحمر، في مصر لحضور افتتاح قاعدة برنيسالعسكرية بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي... نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية».

كما يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد المرحلة الختامية للمناورة قادر «2020»، حسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.