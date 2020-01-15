شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء إدارة جديدة لنظم المعلومات والتحول الرقمي في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة عمل تصور متكامل للهيكل التنظيمي للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي في المحافظة، لعرضه على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده، مضيفا أنه سيتم تدريب كل المديرين والموظفين بهذه الإدارة المركزية وتقييم أدائهم.

وشدد المحافظ على الجهود المبذولة من جانب المحافظة لتكوين جهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية ورضا المواطنين، وإمداد المسئوول وصانع القرار بالمعلومات الدقيقة، والعمل منذ فترة طويلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية التى يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد والتحول من النظام الورقي للنظام الرقمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، ونهاد لبيب، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور سيد الدبيس، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والتى يتبعها 3 إدارات عامة، هي الإحصاءات المركزية والبوابة الإلكترونية ومركز معلومات التنمية المحلية.