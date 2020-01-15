شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يطالب بتحديث مناهج الشريعة فى كلية دار العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس كلية دار العلوم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بوصفه عالمًا استطاع أن يقدم مجموعة من المشروعات والمبادرات على رأسها تأسيس خطاب ديني جديد، ومشروع تطوير العقل المصرى، ومبادرته لتطوير اللغة العربية وتأسيس مفوضية اللغة العربية، بحضور الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور معتز عبدالله مساعد رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور الخشت بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة على ضرورة تحديث المناهج وربطها بعلوم العصر الإنسانية والاجتماعية، والخروج من دائرة العلوم القديمة، رافضًا فكرة إحياء علوم الدين وإنما تطويرها كونها علومًا بشرية، خاصة علوم الشريعة وما تتضمنه من علوم الحديث والفقه والتفسير.

وقال الدكتور الخشت، إن تطوير اللغة شرط إلزامى لتطوير الفكر بشكل عام والفكر الديني بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية دار العلوم كقلعة معرفية لابد أن تسهم مساهمة فعالة في تطوير الخطاب الديني وتطوير علوم اللغة، مشيرًا إلى تفعيل اللجنة التي شكلها في مجلس الجامعة لتحديث وتطوير المناهج بدار العلوم برئاسة عميد دار العلوم ورموز الكلية من مثل: الدكتور حامد طاهر، والدكتور أحمد درويش والدكتور نبيل غنايم. مؤكدًا اعتزازه برموز كلية دار العلوم وعميدها الدكتور عبد الراضي عبد المحسن.

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من جانبه عبر الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، عن اعتزازه برئاسة الدكتور الخشت جلسة مجلس كلية دار العلوم كأول رئيس جامعة في تاريخها وتاريخ دار العلوم يترأس جلسة لمجلسها، مشيرًا إلى أن تكريم المجلس للدكتور محمد الخشت الأستاذ العالم والفيلسوف؛ جاء لجهوده وأياديه البيض في المجال الفكري والفلسفي، وتبنيه مشروعًا وطنيًا كبيرًا لتطوير العقل المصري أهم مفرداته هو مشروع التفكير النقدي الذي لايقتصر على مجرد مقرر دراسي كمتطلب جامعي على الطلاب ؛و أن هذا المشروع هو اللبنة الأولى في مشروع مواجهة الفكر المتطرف.

وأكد الدكتور حامد طاهر نائب رئيس الجامعة وعميد كلية دار العلوم الأسبق، على أهمية فلسفة الدكتور الخشت، قائلًا: سوف تملأ أفكاره مصر كلها والعالم العربي، وقد بدأت بالفعل تباشير ذلك ومنها ما قرأناه مؤخرًا في اليونسكو من الاحتفال الكبير بفلسفة الدكتور الخشت والاهتمام بأفكاره التي اعترف بها اليونسكو وهو أكبر منظمة ثقافية في العالم المعاصر".

وعبر الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، عن تقديره لأفكار الدكتور الخشت، قائلا :"نحن متفائلون جدًا بأفكارك العظيمة التي تذهب إلى جذور الأشياء ولا تقف عند عوارضها، ونحن جميعًا جنود متعاونون معك؛ وأنت سفيرنا ونحن جنودك، وسيتحقق التقدم على يدينا جميعًا".

فيما وصفه الدكتور محمد الطويل عميد كلية دار العلوم الأسبق، قائلًا : أنت أحد حكماء الزمان، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق"، بينما أكد الدكتور نبيل غنايم أستاذ الشريعة أهمية الرؤية والآلية التي طرحها رئيس جامعة القاهرة في مجلس الكلية لتطوير الخطاب الديني ومناهج الكلية، قائلًا: "نُقدر هذه الرؤية التي طرحتها اليوم عن آلية تطوير مناهج العلوم وتجديدها، وإن شاء الله نأخذ عهدًا على أنفسنا أن نسعى لتحقيقها استجابة لما تفضلت به"، مضيفًا "وإحقاقًا للحق كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها،ونحن في الطريق سائرون بمعونتك وتأييدك".