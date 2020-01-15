شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثامين 3 مصريين بالخارج ضحايا انهيار سور مدرسة فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى، على رحلة مصر للطيران رقم 720 القادمة من عمان، جثامين العمال الثلاث الضحايا في حادث انهيار سور مدرسة بالأردن في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من محمد شعبان عبد الحليم، وسامح جبالي، وشعبان عبد الشافي، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدي صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

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وأوضح المستشار العمالي طلعت السيد، أن مكتب التمثيل العمالى يقوم حاليا بمتابعة مستحقات المتوفين الثلاث وراتب التقاعد للورثة، مشيرا إلى أن المتوفين لقوا حتفهم فى حادث انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات في لواء الكورة بمحافظة أربد بالأردن فى أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، حيث إنّ السور كان متهالكًا وقديمًا جدًا وانهار عليهم قبل البدء في ترميمه، منوها أن الشبان الثلاثة المتوفين جميعهم من قرية كفر عميرة التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم.

وأشار المستشار العمالى إلى أن انهيار السور أدى أيضا إلى إصابة شخصين بكسور ورضوض وجروح فى مختلف أنحاء الجسم، وبناءً على توجيهات الوزير محمد سعفان، قام المستشار العمالي بإبلاغ زملاء المتوفين خالص التعازي ، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن جميع حقوقهم محفوظة.

وفى نفس السياق أوفد سفير مصر بعمان شريف كامل ، القنصل عمرو يسري ، والمستشار العمالي طلعت السيد إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانونى.