وزيرا السياحة والآثار والثقافة يجتمعان لبحث ترتيبات مهرجان دندرة بمحافظة قنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العنانى: المهرجان يعمل على رفع الوعى الثقافى والأثرى لدى الشعب المصرى وينشط السياحة الثقافية ويضعها فى بؤرة اهتمام المواطن

عبد الدايم: مهرجان دندرة يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2020 عاماً للثقافة والوعى ويعد الأول فى قنا

اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة الفنى بمحافظة قنا والذى سيقام خلال الفترة من 27 فبراير و حتى 3 مارس بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتميزة .

وخلال الاجتماع أعرب الدكتور خالد العنانى عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل الدعم لوزارة الثقافة لإقامة هذا المهرجان وذلك طبقا لاستراتيجيات العمل الوطنى الهادف إلى التكامل بين المؤسسات الرسمية للدولة، مؤكداً على أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف الى تقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى، مشيرا إلى عدة مشروعات تكاملية مشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف وزير السياحة والآثار أن التعاون بين الوزارتين لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية فى المواقع الآثرية يبرز الوجه الحضارى لمصر، كما يعمل على جذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضارى مما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية، مثمناً على دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات.

وقالت عبد الدايم إن مهرجان قنا يأتى فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عام 2020عاماً للثقافة والوعى، ويعد الأول فى قنا إحدى محافظات الصعيد ويجسد إحدى محاور مسارات العمل الثقافى الهادفة الى بناء الانسان واعادة تشكيل الوعى من خلال القوى الناعمة، وأشارت الى قدرة الابداع على الارتقاء بالوجدان ومجابهة التطرف والتعصب، مؤكدة أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تشهدها مختلف ربوع مصر تسعى إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن