شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتهاء تجهيزات قرية التراث المصرى والإماراتى بمهرجان شرم الشيخ للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اليوم الأربعاء، اللجنة المنظمة لمهرجان شرم الشيخ التراثى من تجهيزات قرية التراث التى يتم بها عرض مشاهد من تراث مصر والإمارات الشعبى ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى خلال فى الفترة من 16 الى 18 يناير 2020، بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.

وتضمنت القرية التراثية معروضات قدمتها سيدات من الإمارات توضح صناعات قائمة على جريد النخيل ومشتقاته وأعمال النسيج وصناعات الملابس، والعطور والأكلات الشعبية وصناعات ملابس الرجال والسيدات والبراقع التقليدية.

كما عرضت مشغولات تراثية مصرية تبين التطريز البدوى والبراقع السيناوية وصناعات الأخشاب والرخام والمشغولات الخرزية بأنواعها .

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن، وقيادات الوفد الإماراتى المشارك القرية التراثية وآخر الاستعدادات بداخلها لانطلاق فعاليات المهرجان غدا الخميس .

وقبل افتتاحها رسميا حظيت القرية التراثية بعدد زوار كبير من جمهور متابعى سباق الهجن المتواجدين فى مضمار السباق .

وتقدم فرق الفنون الشعبية الإماراتية عروض فنية تراثية منوعة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى"، الذى يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ يقام فى الفترة من 16 الى 18 يناير 2020، بالتعاون مع دولة الإمارات .

ووصلت لشرم الشيخ الفرق الفنية التراثية المقرر لها ان تقدم عروضها واجرى أعضائها عروض تجريبية فى محيط القرية التراثية التى فيها سيتم عرض مشغولات تراثية اماراتية ومصرية منوعة.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن العروض التراثية الإماراتية إضافة لفعاليات المهرجان الذى تقوم الامارات برعايته وتقديم الجوائز القيمة للمشاركين فيه لافتا انه تم امس توزيع 100 راكب آلى قدمها الاتحاد الإماراتي للهجن هدية الهجانة المشاركين فى بسباق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، والأجهزة فى إطار تحسين مستوى أداء الهجن فى السباقات ويستخدمها الهجانة فى قيادة الهجن آليا أثناء التنافس، وهى مصنعة من أجود الأنواع.

وأضاف أن مهرجان شرم الشيخ التراثى هو استمرار لسلسلة سباقات تقام بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى والقادم يحمل رقم 3 ومقرر تواصل السباقات شهريًا وتختتم بسباق فى إبريل المقبل تزامنا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء .

ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصرى لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، كما تقدم فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وتشهد منطقة سباقات الهجن بشرم الشيخ تواصل قدوم الهجن المصرية المشاركة فى السباق من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد ومحافظات صعيد مصر .

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